ضبط 2 شكلا عصابة لسرقة الدراجات النارية فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة كمية من أسلاك النحاس بالإكراه باستخدام سلاح نارى وسيارة "نقل" من داخل موقع تحت الإنشاء يعمل به أحدهم، وبحوزتهم "مبلغ مالى- طبنجة صوت- سيارة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الطبنجة والسيارة، وتصرفهم في المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" تم ضبطه.

بأسلوب توصيل الأسلاك.. ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية

وأسفرت الجهود برئاسة اللواء علاء بشندي، مدير المباحث، عن ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

واعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها، وضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة من داخل مخزن.. وبحوزتهما 2 جوال بلاستيكي يحتويان على "محول كهربائي، كابل كهرباء، عدد من الأدوات والعدة" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق".