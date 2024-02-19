الداخلية تكشف حقيقة اختفاء فتاة في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع «فيس بوك»، متضمنًا استغاثة بشأن تغيب فتاة مُقيمة بمركز ملوى بالمنيا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/1/2024، تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، بلاغًا من والد الفتاة المذكورة بتغيبها عن منزلها حال تواجدها بمحافظة قنا، ولم يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائيًا، وحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه.

وفى وقت لاحق عادت المتغيبة للمنزل، وتبين أنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها طرف إحدى صديقاتها بمدينة قنا بإرادتها، ولم يصيبها ثمة مكروه خلال فترة غيابها.