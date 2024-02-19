ضبط 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عدة حملات في مجال مكافحة المخدرات.

وأسفرت الحملات عن ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرتي قسمي شرطة بولاق أبو العلا، وروض الفرج، وبحوزتهما 5.250 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

كما تم ضبط شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - بدائرة قسم شرطة ثان السلام، مُستقلان سيارة قيادة أحدهما مُستأجرة، وبحوزتهما 1.300 كيلو جرام لمخدر الحشيش وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.