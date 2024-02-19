الداخلية تكشف حقيقة ادعاء موظف اقتحام منزله وتهديد أسرته فى الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على موقع "فيسبوك" متضمنًا ادعاء صاحب أحد الحسابات بانتحال شخص على خلاف الحقيقة صفة رجل شرطة واقتحام منزله وآخرين والتعدي على أسرته وتهديدهم بسلاح ناري.

وبالفحص تم تحديد الشاكي وتبين أنه موظف مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية له معلومات جنائية، ومحكوم عليه في 6 قضايا متنوعة.

وبسؤاله تبين عدم صحة ادعائه وعلل ادعاءه الكاذب؛ ليتسنى الاهتمام بفحص شكواه الخاصة بخلافات عائلية بينه وبين طليقته وأسرتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.