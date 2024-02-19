الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط تاجر مخدرات بـ480 طربة حشيش في أسيوط

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تمكن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، من ضبط عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج، حال قيادته سيارة ربع نقل بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة، وبحوزته 480 طربة لمخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3.4 مليون جنيه تقريبًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة. 

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبو عمره مديرية امن أسيوط أبو تيج وزير الداخلية قسم شرطة أسيوط الجديدة

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