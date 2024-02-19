الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سد فتحات غير قانونية على امتداد الطريق الدائري المؤدي إلى الفيوم

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا الإدعاء بوجود فتحات غير قانونية، بالجزيرة الوسطى على امتداد الطريق الدائري المؤدي إلى الفيوم، يعبر بعض قائدي السيارات من خلالها، مما يتسبب في وقوع حوادث مرورية.

تم التنسيق مع الجهات المعنية وغلق كافة الفتحات العشوائية المتواجدة بالحاجز الخرساني "الأوسط" بطول قطاعات الطريق الدائرى ومن بينها "المنطقة محل الشكوى" لمنع الدوران العشوائي للمركبات، حفاظًا على الأرواح وتحقيق أعلى معدلات السيولة والسلامة المرورية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الجزيرة الوسطى الطريق الدائري حوادث مرورية

مواد متعلقة

بقيمة 21 مليون جنيه.. ضبط 43 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة

الأمن العام يضبط 731 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ورشة بأكاديمية الشرطة بعنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول"

قوافل "الأحوال المدنية" تستخرج 10987 بطاقة رقم قومى فى 12 محافظة

الأمن العام يضبط 265 قضية مخدرات

ضبط 30 طن سلع غذائية محجوبة فى القاهرة

شرطة المسطحات تنفذ تدريبا للتصدي لهجوم على شخصية هامة في النيل (صور)

القبض على شاب تحرش بفتاة من ذوي الهمم في التبين

الأكثر قراءة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

بعد سقوط المدرج.. إغلاق موقع السيرك بالوادي الجديد ونقل المصابين للمستشفى

دقيقة حداد وحديث ودى ودرع تكريم.. مجلس الأهلى يصل مقر الزمالك فى زيارة ودية

ضبط عصابة تزوِّر الدولارات فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل بالملاحة الوطنية

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل وحزب الله.. استراتيجية المواجهة وتداعيات وقف إطلاق النار

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو