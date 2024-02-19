سد فتحات غير قانونية على امتداد الطريق الدائري المؤدي إلى الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا الإدعاء بوجود فتحات غير قانونية، بالجزيرة الوسطى على امتداد الطريق الدائري المؤدي إلى الفيوم، يعبر بعض قائدي السيارات من خلالها، مما يتسبب في وقوع حوادث مرورية.

تم التنسيق مع الجهات المعنية وغلق كافة الفتحات العشوائية المتواجدة بالحاجز الخرساني "الأوسط" بطول قطاعات الطريق الدائرى ومن بينها "المنطقة محل الشكوى" لمنع الدوران العشوائي للمركبات، حفاظًا على الأرواح وتحقيق أعلى معدلات السيولة والسلامة المرورية.