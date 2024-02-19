الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. مقتل سيدة فى معركة بالرصاص بأسيوط

مشاجرة
مشاجرة

كشفت  الداخلية  عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط، بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووفاة أحد الأشخاص ووجود مصابين.

بالفحص تبين نشوب المشاجرة بين كلٍ من طرف أول: مزارعان "أحدهما مصاب بطلق نارى وسيدة "توفيت متأثرة بإصابتها"، طرف ثان: شخصان "أحدهما مصاب بطلق نارى"، وسيدة "مصابة بطلق نارى" لخلافات الجيرة تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها وحالة الوفاة.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين وبحوزتهم 2 بندقية آلية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وأن السلاحين المضبوطين هما المستخدمان فـي الواقعة.

الداخلية اسيوط مديرية امن أسيوط

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