الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بسرقة الهواتف المحمولة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكن قطاع  الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، من ضبط شخصين- لأحدهما معلومات جنائية- مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم؛ لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة مستخدمان دراجة نارية "دون لوحات معدنية".

وألقي القبض على المتهمين وبحوزتهما فرد محلي وطلقتان ودراجة نارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة هواتف محمولة، وأرشدا عن المسروقات.

كما تم ضبط عاطل مقيم بمحافظة بالقاهرة؛ لمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وارتكابه سرقة 4 هواتف محمولة، وأرشد عن المسروقات لدى اثنين من عملائه سيئى النية مالك وعامل بمحل هواتف محمولة بالقاهرة.

الامن العام مديرية أمن الجيزة مركز شرطة أوسيم سرقة الهواتف

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