ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في ضبط 1547 قضية متنوعة، في مجال ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 13707 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

وفي مجال الضرائب والرسوم، تم ضبط 378 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

ونجح ضباط الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، في ضبط 119 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها مخالفات مبان، محال بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.