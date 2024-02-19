دولارات مزيفة... "الداخلية" توجه ضربات قاضية لعصابات العملة فى مصر

انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من عصابات تزوير العملات بغرض التربح والكسب غير المشروع منها، قاصدين من ذلك انهيار الاقتصاد القومي للبلاد، حيث سهلت التكنولوجيا الحديثة وماكينات الطباعة بالليزر، مهامهم في سرعة ودقة تقليد العملة، وصعوبة التعرف عليها، وتقوم كافة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية بجهودها لضبط مرتكبي تزوير العملات.

وفي هذا التقرير نرصد أهم الضبطيات لعصابات مزوري العملات.

ضبط عصابة تزور الدولارات فى الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط تشكيل عصابي في الجيزة، يختص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي يختص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية واستخدام دائرة قسم شرطة الطالبية كمسرح لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم مبلغ من العملات الأجنبية "مقلدة"، عدد من الأوراق المزورة والمعدة للتزوير، عدد 2 طابعة ألوان، ماكينة تغليف أوراق، ماكينة تغليف كارنيهات، جهاز لاب توب يحوي العديد من صور الأختام ونماذج لمستندات خاصة بعدد من الجهات الحكومية.

سقوط رجل أعمال وسائق يتبادلان الدولارات بالطريق الصحراوى بالشيخ زايد

نجحت مباحث الشيخ زايد، في القبض على رجل أعمال وسائق يتبادلان العملات الأجنبية على طريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي في الشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث الشيخ زايد، إخطارًا من معاوني القسم بالقبض على "أحمد. ج"، 40 سنة، رجل أعمال، مقيم التجمع الأول، بحوزته 10400 دولار، و"خالد. ش" 35 سنة، سائق، مقيم بالمنوفية، وبحوزته مبلغ مالي 635000 جنيه.

جاء ذلك حال توقفهما بسيارتهما على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، وقيامهما بتبادل العملات الأجنبية بالعملة المحلية، وألقي القبض عليهما، وتم التحفظ على سيارتهما والمبالغ المالية، وتولت النيابة التحقيق

سقوط ضابط مزيف يكشف عن عصابة أجنبية لتزوير الدولارات بالطالبية

كشفت مباحث الجيزة عن عصابة أجنبية كبرى لتزوير الدولارات والأوراق الرسمية، من خلال إسقاط ضابط شرطة مزيف في منطقة الطالبية.

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بتلقي قسم شرطة الطالبية اتصالا من معرض سيارات، بقيام أحد الأشخاص يدعى أنه ضابط من جهة سيادية وأظهر له كارنيه لضابط شرطة وطلب منه سيارة للإيجار لمدة شهر، إلا أنه شك فيه فأبلغ الشرطة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقيادة العقيد سامح بدوي، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، إلى مكان المعرض، حيث تبين أن المتهم يدعى "محمد.ح"، ويبلغ من العمر 50 عامًا، وهو عاطل، ومقيم في الطالبية. كما سبق اتهامه في 35 قضية تبديد ونصب وانتحال صفة ضابط شرطة، وكان بحوزته كارنيه خاص بضابط شرطة باسم المقدم "محمد يوسف"، بالإضافة إلى 4700 دولار أمريكي مزور.

وبعد الاستجواب، اعترف المتهم بأنه حصل على الكارنيه من شخص يدعى "عادل.ع"، وهو مقيم بولاق الدكرور. تم الانتقال فورًا إلى المذكور، وتبين أنه سوداني، ويبلغ من العمر 60 عامًا، وهو عاطل. كان بحوزته 21800 جنيه مصري، و1100 دولار أمريكي، و100 يورو، و400 ريال سعودي. وأقر المتهم بأنه قام بتشكيل عصابة بالتعاون مع "إبراهيم.أ"، الذي يحمل الجنسية السودانية ويبلغ من العمر 50 عامًا، وكان نشاطه تقليد العملات الأجنبية وتزوير الأوراق والأختام المنسوبة للجهات.

"بيطبعوا فلوس".. كواليس مداهمة وكر عصابة الدولارات والذهب فى أكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس أعضاء عصابة تزوير الدولارات، عقب إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم 17 ألف دولار يقومون بترويجها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مستغلين تذبذب سعر الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء.

وكشفت التحقيقات عن ضبط الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لعصابة تخصصت في ترويج العملات الأجنبية المزيفة والنصب على المواطنين بعدما أسفرت تحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، عن قيام 3 مسجلين خطر و3 أصدقائهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم (17700 دولار مقلدة، 98 ألف جنيه، 5 فرود خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، 8 قطع أسلحة بيضاء، بندقية صيد، أقراص مخدرة، كمية من المشغولات الذهبية، سيارة ملاكي ملك أحدهم).

عقوبة تزوير العملات

قال هيثم الفاوي المحامي إن قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 يجرم تزوير وتزييف العملات ويعاقب عليه بالسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد إذا تسبب هذا التزوير في هبوط سعر العملة.

وأكد الفاوى أن المادة 202 من القانون تنص على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا في مصر أو في الخارج.

كما تنص المادة 202 على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية.