سقوط رجل أعمال وسائق يتبادلان الدولارات بالطريق الصحراوى بالشيخ زايد

ألقت مباحث الشيخ زايد، اليوم الأحد، القبض على رجل أعمال وسائق يتبادلان العملات الأجنبية على طريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي في الشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث الشيخ زايد، إخطارًا من معاوني القسم بالقبض على "أحمد. ج"، 40 سنة، رجل أعمال، مقيم التجمع الأول، بحوزته 10400 دولار، و"خالد. ش" 35 سنة، سائق، مقيم بالمنوفية، وبحوزته مبلغ مالي 635000 جنيه.

جاء ذلك حال توقفهما بسيارتهما على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، وقيامهما بتبادل العملات الأجنبية بالعملة المحلية، وألقي القبض عليهما، وتم التحفظ على سيارتهما والمبالغ المالية، وتولت النيابة التحقيق.