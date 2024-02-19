ضبط عصابة تزوِّر الدولارات فى الجيزة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تكوين 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية واتخاذهم من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم مبلغ من العملات الأجنبية "مُقلدة" - عدد من الأوراق المزورة والمعدة للتزوير - 2 طباعة ألوان - ماكينة تغليف أوراق - ماكينة تغليف كارنيهات - جهاز لاب توب "يحوى العديد من صور أختام ونماذج لمستندات خاصة بعدد من الجهات الحكومية).