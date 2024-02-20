بعد مصرع 3 أطفال.. معاناة يومية لأهالى شارع النقطة من سائقى التريلا بالمرج

أحمد رجب بخيت، صالح محيي سليم الجندي، يوسف عادل عبدالدايم، 3 أطفال كانوا يقبلون على الحياة، لكن سائقًا متهورًا أنهى حياتهم في شارع النقطة بمنطقة المرج، شرق القاهرة أثناء استقلالهم دراجة نارية وكان بصحبتهم رابع أصيب ببتر في القدم.

شارع النقطة في بركة الحاج بدائرة قسم المرج كان شاهدًا على الحادث الأليم، هذا الشارع الذي يعاني قاطنوه من تهور سائقي النقل بشكل مستمر ويقودون السيارات بمنتهى السرعة، ما يعرض حياة السكان دائمًا للخطر الداهم من هذا التهور، وبالفعل وقعت الكارثة بمصرع 3 أطفال.

تلك المشكلة التي طالب سكان المنطقة بحلها والتصدي لها في ظل حالة التهور التي يقود بها السائقون لسيارات النقل الثقيل حفاظًا على حياتهم وحياة أبنائهم، خاصة إن استمر الأمر على ذلك ستتكرر الكارثة.

ففي ساعة متأخرة من الليل خرج أحمد رجب بخيت أبوحميدة، صالح محيي سليم الجندي، يوسف عادل عبدالدايم عاشور ورابع يستقلون دراجة نارية للتنزه وشراء بعض الأشياء مستقلين دراجة نارية وأثناء مرورهم في شارع النقطة كانت نهايتهم الثلاثة بينما نجا الرابع.

لم يكمل عصافير الجنة ما كانوا يريدون الوصول إليه، فجأة سائق تريلا متهور يدهسهم جميعًا، ليقع الأطفال الثلاثة على الأرض جثثًا ولا حول لهم ولا قوة، 3 أطفال في عمر الزهور أنهيت حياتهم في أقل من غمضة عين.

أهالي منطقة بركة الحاج تسيطر عليهم حالة من الحزن الشديد على فراق عصافير الجنة، أحمد رجب بخيت أبوحميدة، صالح محيي سليم الجندي، يوسف عادل عبدالدايم عاشور، وطالبوا بسرعة التدخل لحل مشكلة تهور السائقين وتحديد خط سير لهم ومنع مرورهم مرة أخرى من شارع النقطة، حتى لا تتجدد الكارثة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بدهس سيارة تريلا لـ3 أطفال وشخص رابع، أثناء استقلالهم دراجة نارية أمام شارع النقطة في منطقة بركة الحاج بنطاق قسم المرج.

ضبط سائق التريلا

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين لها وفاة كل من صالح محيي سليم الجندى، أحمد رجب محمد بخيت، ويوسف عادل عبدالدايم عاشور، بينما أصيب شخص رابع من عائلة الجندي وجميعهم مقيمون في دائرة القسم، وتم نقل المصاب في سيارة إسعاف إلى مستشفى السلام لإسعافه.

وشكلت أجهزة الأمن فريق بحث وتمكنت من تحديد السيارة والقبض على المتهم، وتبين أنه لا يحمل تراخيص سير للسيارة، وبمواجهته أقر بما هومنسوب إليه.

وقامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق، بينما تم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.