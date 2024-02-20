الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد مصرع 3 أطفال.. معاناة يومية لأهالى شارع النقطة من سائقى التريلا بالمرج

ضحايا حادث بركة الحاج
ضحايا حادث بركة الحاج

أحمد رجب بخيت، صالح محيي سليم الجندي، يوسف عادل عبدالدايم، 3 أطفال كانوا يقبلون على الحياة، لكن سائقًا متهورًا أنهى حياتهم في شارع النقطة بمنطقة المرج، شرق القاهرة أثناء استقلالهم دراجة نارية وكان بصحبتهم رابع أصيب ببتر في القدم.

شارع النقطة في بركة الحاج بدائرة قسم المرج كان شاهدًا على الحادث الأليم، هذا الشارع الذي يعاني قاطنوه من تهور سائقي النقل بشكل مستمر ويقودون السيارات بمنتهى السرعة، ما يعرض حياة السكان دائمًا للخطر الداهم من هذا التهور، وبالفعل وقعت الكارثة بمصرع 3 أطفال.

تلك المشكلة التي طالب سكان المنطقة بحلها والتصدي لها في ظل حالة التهور التي يقود بها السائقون لسيارات النقل الثقيل حفاظًا على حياتهم وحياة أبنائهم، خاصة إن استمر الأمر على ذلك ستتكرر الكارثة.

ففي ساعة متأخرة من الليل خرج أحمد رجب بخيت أبوحميدة، صالح محيي سليم الجندي، يوسف عادل عبدالدايم عاشور ورابع يستقلون دراجة نارية للتنزه وشراء بعض الأشياء مستقلين دراجة نارية وأثناء مرورهم في شارع النقطة كانت نهايتهم الثلاثة بينما نجا الرابع.

 لم يكمل عصافير الجنة ما كانوا يريدون الوصول إليه، فجأة سائق تريلا متهور يدهسهم جميعًا، ليقع الأطفال الثلاثة على الأرض جثثًا ولا حول لهم ولا قوة، 3 أطفال في عمر الزهور أنهيت حياتهم في أقل من غمضة عين.

أهالي منطقة بركة الحاج تسيطر عليهم حالة من الحزن الشديد على فراق عصافير الجنة، أحمد رجب بخيت أبوحميدة، صالح محيي سليم  الجندي، يوسف عادل عبدالدايم عاشور، وطالبوا بسرعة التدخل لحل مشكلة تهور السائقين وتحديد خط سير لهم ومنع مرورهم مرة أخرى من شارع النقطة، حتى لا تتجدد الكارثة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بدهس سيارة تريلا لـ3 أطفال وشخص رابع، أثناء استقلالهم دراجة نارية أمام شارع النقطة في منطقة بركة الحاج بنطاق قسم المرج.

ضبط سائق التريلا

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين لها وفاة كل من صالح محيي سليم الجندى، أحمد رجب محمد بخيت، ويوسف عادل عبدالدايم عاشور، بينما أصيب شخص رابع من عائلة الجندي وجميعهم مقيمون في دائرة القسم، وتم نقل المصاب في سيارة إسعاف إلى مستشفى السلام لإسعافه.

وشكلت أجهزة الأمن فريق بحث وتمكنت من تحديد السيارة والقبض على المتهم، وتبين أنه لا يحمل تراخيص سير للسيارة، وبمواجهته أقر بما هومنسوب إليه.

وقامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق، بينما تم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة. 

شارع النقطة بركة الحاج المرج حادث بركة الحاج دهس 3 أطفال في بركة الحاج

الأكثر قراءة

عاجل.. توجيهات من "التعليم" بشأن استمارة الثانوية العامة 2024

أسعار وأماكن معارض أهلا رمضان.. تخفيضات تصل لـ30% على المنتجات

عاجل.. البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبًا لوقف إطلاق النار فى غزة

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟