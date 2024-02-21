سقوط عصابة "الخامات" بالقاهرة

ضبط رجال الأمن، تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة الخامات المعدنية من منطقة أعمال بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسرقة بعض المهمات "قضبان ألومنيوم" الخاصة بإحدى الشركات من منطقة أعمال بدائرة القسم.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين قيام تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، يضطلع بسرقة الخامات المعدنية وبيعها كخردة لعملائهم "سيئي النية".

وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بتصريف المسروقات بالبيع لدى اثنين من عملائهم "سيئي النية" من تجار الخردة بمنطقتى "السلام ثان - منشأة ناصر".

وبضبط الاثنين، اعترفا بنشاطهما الإجرامى وشراء المسروقات وإعادة تصنيعها وتشكيلها على أشكال ألواح، وضُبط بإرشاد أحدهما "8 قطع من معدن الألومنيوم بطول 3 أمتار- 36 لوح ألومنيوم بإجمالي وزن 360 كيلو جراما".

واتخذت الإجراءات القانونية.