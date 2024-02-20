الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"ابني مات وجوزي ميعرفش".. اعترافات سيدة بخطف رضيع في أسيوط

رضيع
رضيع

"خلّفت وابني مات وخوفت من جوزي فخطفت طفل علشان أقوله ده ابننا"، بهذه الكلمات بدأت متهمة بخطف رضيع اعترافاتها أمام جهات التحقيق في أسيوط التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت المتهمة في اعترافاتها أنها قد رزقت برضيع إلا أنه توفي، فاختمرت في ذهنها فكرة خطف رضيع من أحد السيدات لإقناع زوجها أن طفلهما لم يمت، بعد أن أخفت عنه الخبر.

أضافت أنها تقابلت مع إحدى السيدات ببندر البداري بأسيوط وأوهمتها قدرتها على توفير لبن مدعم لرضيعها داخل مركز صحي، ثم قامت بإصطحاب الطفل والدلوف داخل مركز لصرف عبوات اللبن إلا أنها غافلتها وغادرت وبرفقتها الطفل.

قامت والدة الطفل بتحرير محضر مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بالواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن أسيوط إلى تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وأقرت بارتكاب الواقعة، ليتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت سير التحقيقات.

خطف رضيع خطف في أسيوط ضبط متهمة بخطف اعترافات سيدة سيدة تخطف طفل

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