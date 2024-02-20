الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط 631 طن سلع تموينية فى السوق السوداء

ضبط سلع تموينية
ضبط سلع تموينية

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

أسفرت عن ضبط (621) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (631 طن سلع تموينية أبرزها "103 أطنان أرز أبيض،33 طن سكر، 32 طن دقيق، 246 طن أعلاف حيوانية"– 130 ألف لتر مواد بترولية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام شرطة التموين الجرائم التموينية جمهور المستهلكين الرقابة على الأسواق حجب السلع سكر أرز

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