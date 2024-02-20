الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بـ51 مليون جنيه.. ضبط 49 قضية اتجار في النقد الأجنبي

الاتجار في النقد
الاتجار في النقد الأجنبي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 49 قضية اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (51 مليون جنيه). 

يأتي ذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.  

الامن العام الاموال العامة العملات الاجنبية النقد الأجنبي أسعار العملات الاقتصاد القومي

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