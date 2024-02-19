الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بـ24 مليون جنيه.. ضبط 28 قضية اتجار فى النقد الأجنبى

حبس
حبس

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 28 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (24 مليون جنيه).

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الامن العام جرائم الأموال العامة العملات الاجنبية السوق المصرفي المضاربة بأسعار العملات

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