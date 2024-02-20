الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شاهد.. لحظة دهس 3 أطفال ببركة الحاج في المرج

ضحايا الدهس بمنطقة
ضحايا الدهس بمنطقة المرج

حصلت “الدستور” على أول فيديو يكشف لحظة دهس 3 أطفال في مقتبل العمر بمنطقة المرج أثناء استقلالهم دراجة نارية صحبة شخص رابع في العناية المركزة، مصاب ببتر في القدم.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بدهس سيارة تريلا لـ3 أطفال وشخص رابع، أثناء استقلالهم دراجة نارية أمام شارع النقطة في منطقة بركة الحاج بنطاق قسم المرج.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين لها وفاة كلا من صالح محي سليم الجندى، أحمد رجب محمد بخيت، ويوسف عادل عبد الدايم عاشور، بينما أصيب شخص رابع من عائلة الجندي وجميعهم مقيمون في من دائرة القسم، وتم نقل المصاب في سيارة إسعاف إلى مستشفى السلام لإسعافه.

وشكلت أجهزة الأمن فريق بحث وتمكنت من تحديد السيارة والقبض على المتهم، وتبين أنه لا يحمل تراخيص سير للسيارة، وبمواجهته أقر بما هومنسوب إليه.

وقامت أجهزة الأمن بإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق، بنما تم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة. 

الدستور دهس 3 أطفال منطقة المرج بركة الحاج صالح محي سليم الجندى أحمد رجب محمد بخيت وسف عادل عبد الدايم عاشور

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