الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط سائق تريلا دهس 3 شباب بمنطقة المرج (صور)

ضحايا حادث الدهس
ضحايا حادث الدهس

توصلت أجهزة الأمن في القاهرة إلى المتسبب في حادث دهس 3 طلاب بمنطقة المرج وضبط سائق السيارة المتسببة في الحادث.

وقامت أجهزة الأمن بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث بعد هروب سائقها عقب ارتكابه الحادثة، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتبين لضباط مباحث المرج، وفقًا لتحرياتهم والفحص الأولي، أن السائق لا يحمل رخصة قيادة للسيارة وأنه أثناء قيادته السيارة المذكورة كان يقوم بالرجوع للخلف فدهس الضحايا، مما تسبب في وفاتهم.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج، على الفور انتقل رجال المباحث مدعومين بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود 3 جثث لطلاب في العقد الثانى من العمر، وتم نقل الجثامين للمشرحة.

أجهزة الأمن بالقاهرة سيارة تريلا رجال المباحث النيابة العامة مباحث المرج

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