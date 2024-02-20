تجديد حبس المتهمين بقتل عامل 15 يومًا في المرج

أصدر قاضي المعارضات المختص بمحكمة المرج، الثلاثاء، قرارًا يقضي باستمرار حبس صاحب محل وعامل قتلا شابًا، بسبب خلافات سابقة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وورد إخطار لقسم شرطة المرج، من مستشفى يفيد باستقبالها عامل مقيم في منطقة المرج جثة هامدة، متأثرا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم، إثر ادعاء مشاجرة.

تبين من خلال الفحص، الذي أجراه رجال مباحث المرج أن عامل بمحل للحدايد والبويات، مصاب بسحجات وجروح متفرقة بالجسم تعدى على المجنى عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وذلك بتحريض من صاحب محل الحدايد والبويات، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته بسبب وجود خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأمرت النيابة بما سبق.