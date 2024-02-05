الإعدام لعامل متهم بقتل زميله في منطقة المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الإثنين، بالإعدام لعامل متهم بقتل زميله في منطقة المرج، بسبب خلافهما حول أجرة العمل.

إعدام عامل متهم بقتل زميله في منطقة المرج

كانت النيابة أحالت "ا.ع" عامل إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 21 يونيو الماضى بدائرة قسم شرطة المرج، قتل عمدًا المجني عليه محمد.م مع سبق الإصرار إذ أنه وقد جمعتهما صنعة سويًا قد استحق نظيرها مالًا، اختلفا الاثنان عليها بموعد استحقاقه للمتهم فما كان الأخير، إلا إنه ضجر من ذلك وامتلأ صدره بغضا من المجني عليه وقصده إذ أيقن تواجده أسفل سكنه وهاتفه سائلًا لحضوره زعمًا في تسوية خلافهما فأجابه المجني عليه.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم ما إن التقى بالمجني عليه حتي أشهر السلاح الناري في وجهه وأفرغ ما به من ذخيرة بجسده حتى استقرت الطلقة في صدره وأدت إلى وفاته.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية وجود إصابة بجسد المجني عليه وهي إصابه نارية رشية حيوية حديثة حدثت من عيار نارى خرطوش وتعزى الوفاة، كما أن السلاح المضبوط هو سلاح ناري بماسورة من الداخل غير مششخنه عيار 12 مم وهو سليم وصالح للاستخدام فارغ الطلقة المرسل هو لعيار 12 مما يعمل على السلاح السابق.