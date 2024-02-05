الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام لعامل متهم بقتل زميله في منطقة المرج

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الإثنين، بالإعدام لعامل متهم بقتل زميله في منطقة المرج، بسبب خلافهما حول أجرة العمل.

إعدام عامل متهم بقتل زميله في منطقة المرج

كانت النيابة أحالت "ا.ع" عامل إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 21 يونيو الماضى بدائرة قسم شرطة المرج، قتل عمدًا المجني عليه محمد.م مع سبق الإصرار إذ أنه وقد جمعتهما صنعة سويًا قد استحق نظيرها مالًا، اختلفا الاثنان عليها بموعد استحقاقه للمتهم فما كان الأخير، إلا إنه ضجر من ذلك وامتلأ صدره بغضا من المجني عليه وقصده إذ أيقن تواجده أسفل سكنه وهاتفه سائلًا لحضوره زعمًا في تسوية خلافهما فأجابه المجني عليه.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم ما إن التقى بالمجني عليه حتي أشهر السلاح الناري في وجهه وأفرغ ما به من ذخيرة بجسده حتى استقرت الطلقة في صدره وأدت إلى وفاته.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية وجود إصابة بجسد المجني عليه وهي إصابه نارية رشية حيوية حديثة حدثت من عيار نارى خرطوش وتعزى الوفاة، كما أن السلاح المضبوط هو سلاح ناري بماسورة من الداخل غير مششخنه عيار 12 مم وهو سليم وصالح للاستخدام فارغ الطلقة المرسل هو لعيار 12 مما يعمل على السلاح السابق.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية النيابة العامة امن القاهرة محكمة جهات التحقيق

مواد متعلقة

"جنايات الفيوم" تحيل المتهم بقتل "الإيطالى" للطب النفسى

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟