الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على متهم بغسل 10 ملايين جنيه

القبض على متهم
القبض على متهم

قررت  وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال  النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

قالت الداخلية، في بيان اليوم الأربعاء: "تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات- شراء السيارات، وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية أحد الأشخاص غسـل 10 مليون جنيه النصب والاحتيال تسفيرهم للخارج مكافحة جرائم الأموال الاموال العامة الإجراءات القانونية

مواد متعلقة

سقوط عصابة "الخامات" بالقاهرة

بعد النشر على "فيس بوك".. القبض على المتهم بسرقة قرط ذهبى بالجيزة

تحرير 539 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين

تحرير 1474 مخالفة لقائدي سيارات لعدم الالتزام بـ"الملصق الإلكتروني"

شاهد.. تفاصيل تكريم الداخلية لأسر الشهداء ومصابى الشرطة

"ابنى مات وجوزى ميعرفش".. اعترافات سيدة بخطف رضيع فى أسيوط

بعد مصرع 3 أطفال.. معاناة يومية لأهالى شارع النقطة من سائقى التريلا بالمرج

الأكثر قراءة

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

صياغة صفقة جديدة للهدنة وحماية المدنيين فى رفح.. تفاصيل أجندة ماكجورك فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية

يائير لابيد: سموتريش والمتطرفين أضعفوا إسرائيل أمام حركة حماس

الهلال الأحمر: أجلينا 21 جريحًا من مجمع ناصر بخان يونس