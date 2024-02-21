القبض على متهم بغسل 10 ملايين جنيه

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

قالت الداخلية، في بيان اليوم الأربعاء: "تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات- شراء السيارات، وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.