الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 4 لصوص متهمين بسرقة 12 سيارة في بني سويف ومطروح

السيارات المسروقة
السيارات المسروقة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة مركز شرطة سمسطا، وبحوزتهم 2 سيارة ربع نقل يُستخدمان في السرقة.

 وبواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 11 واقعة سرقة، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها 11 سيارة نقل.

وفي مديرية أمن مطروح تم ضبط عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام؛ لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام.

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأرشد عن السيارة المستولى عليها. 

واتخذت الإجراءات القانونية.

الامن العام اللواء محمود أبوعمرة تشكيل عصابي مركز شرطة سمسطا مديرية أمن مطروح قسم شرطة الحمام

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