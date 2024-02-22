الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف كواليس مقتل طالب والعثور على أجزاء من جثمانه بالدقهلية

الأمن
الأمن

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الستامونى بمديرية أمن الدقهلية، من تاجر أدوات منزلية، بتغيب نجله “طالب”، بعد خروجه من المنزل لتلقى دروس تعليمية بإحدى القرى المجاورة، وتلقيه اتصالًا على هاتفه من "مجهول" أبلغه بتواجد المتغيب رفقته وطلب مبلغا ماليا نظير إطلاق سراحه.

وفى وقت لاحق، تبلغت الأجهزة الأمنية من بعض أهالى إحدى القرى بدائرة المركز بالعثور على جوال بلاستيكى مُلقى بأحد الأراضى الزراعية بداخله جزء من جثمان المجنى عليه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (مدرس - مقيم بذات القرية).

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بقتل المجنى عليه باستخدام "سكين" ومطالبة أهليته بمبلغ مالى.

وأرشد عن باقى أجزاء الجثمان بأحد المصارف المائية بدائرة المركز، وأضاف بتخلصه من متعلقات المجنى عليه بإلقائها بأحد المجارى المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية مركز شرطة الستاموني أمن الدقهلية تاجر أدوات منزلية طالب خروجه من المنزل دروس تعليمية

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