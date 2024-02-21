"الداخلية" تضبط كميات كبيرة من المخدرات بالإسكندرية وقنا

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بضبط عدد من التشكيلات العصابية تخصصت فى الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريتى أمن الإسكندرية وقنا.

وبتقنين الإجراءات فى مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط عنصرين إجراميين حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتهما 650 طربة من مخدر الحشيش وزنت 65 كيلو جراما.

كما تم ضبط عنصرين إجراميين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وبحوزتهما 150 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما.

وفى مديرية أمن قنا، تم ضبط عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة قوص، وبحوزته "60 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6،1 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.