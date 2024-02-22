القبض على تاجرى خردة بتهمة الاتجار فى أعمدة كهرباء بسوهاج

نجحت قوات مباحث شرطة الكهرباء بسوهاج، في ضبط تاجري خردة بتهمة الاتجار بالبيع في المهمات الخاصة بشركات الكهرباء غير المصرح بتداولها، حيث عثر بحوزتهما على 8 أعمدة كهرباء جهد متوسط مقطعة خاصة بشركة الكهرباء وغير مصرح بتداولها بالأسواق.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطار من مأمور قسم شرطة أول مدينة سوهاج، بورود محضر من قسم شرطة كهرباء سوهاج، يتضمن ورود معلومات لضباط مباحث الكهرباء، مفادها اتجار "ممدوح. ص" مقيم بدائرة القسم والسابق اتهامه في 7 قضايا "سلاح- ضرب"، وشقيقه "محمود" ومقيم بذات العنوان والسابق اتهامه في 4 قضايا "تبديد- ضرب"، "صاحبي مخزن خردة"، بالبيع في المهمات الخاصة بشركات الكهرباء غير المصرح بتداولها.

وانتقل على الفور ضباط مباحث الكهرباء بإشراف اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، حيث تم ضبطهما وضبط السيارة ملك الثاني أمام المخزن الخاص بهما محملة بـ8 أعمدة جهد متوسط مقطعة خاصة بشركة الكهرباء، وغير مصرح بتداولها بالأسواق.