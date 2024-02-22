ضبط تشكيل عصابي لبيع الذهب المُقلَّد بالإسكندرية

نجح قطاع الأمن العام بـ وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين، من خلال بيع الذهب المُقلد.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام شخصين لهما معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال بيع ذهب مقلد وإيهام المواطنين بأنه حقيقي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 13كيلو جرام ذهب مقلد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.