القبض على "دجالتين" بتهمة سرقة سيدة وابنتها في إمبابة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله بأحد البرامج عبر إحدى القنوات الفضائية متضمنًا تضرر أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة - من قيام سيدتين بالنصب والاحتيال على زوجته وابنته والاستيلاء على مشغولاتهما الذهبية عن طريق أعمال الدجل، ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبتي الواقعة وتبين أنهما سيدتين - لإحداهما معلومات جنائية - مقيمتان بمحافظة الجيزة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.