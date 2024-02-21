"الداخلية" تضبط 46 قضية اتجار فى العملات الأجنبية بـ20 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة عن ضبط 46 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.