الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض علي متعهد حفلات بتهمة الاتجار بالعملات الأجنبية في الدقي

ارشيفية
ارشيفية

ألقى ضباط مباحث الدقي تحت إشراف العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على “سوداني الجنسية” وبحوزته عملات أجنبية بهدف الاتجار بها في السوق السوداء، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونجح المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، في القبض على «عبدالله. ع» 30 سنة سوداني الجنسية ويعمل متعهد حفلات، وبحوزته 3230 دولار أمريكى، 45600 جنيه مصري.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار في النقد الأجنبي، وتحصله عليها من خلال التواصل مع عملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتولت النيابة التحقيق.

سوداني الجنسية عملات أجنبية للاتجار متعهد حفلات الاتجار في النقد الاجنبي دولار أمريكي

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