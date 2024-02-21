الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على طالب تعدى على عامل خلال مشاجرة بسوهاج

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت مباحث مركز شرطة البلينا في جنوب محافظة سوهاج، القبض على طالب تعدى بالضرب بعصا شوم على عامل بدائرة المركز فأصابه بجروح في رأسه ونزيف بالمخ، وذلك على إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

البداية بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود إشارة من مستشفي البلينا المركزي، بوصول "محمد... ع"، 23 سنة، عامل، ومقيم بدائرة المركز، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية. 

وتبين من المعاينة والفحص، وأقوال والدته "عواطف... م"، 54 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، قيام المدعو "حازم... ص"، طالب ومقيم بذات الناحية، بالتعدي على نجلها بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته، بسبب خلافات الجيرة، وقد تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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