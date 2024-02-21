ضبط مسجلين خطر متورطين فى غسيل 90 مليون جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين- لهما معلومات جنائية- لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين قاما بتأسيس الأنشطة التجارية المتمثلة في شراء العقارات والأراضي والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ90 مليون جنيه تقريبًا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.