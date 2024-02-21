الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بغسيل 31 مليون جنيه من تجارة السلاح فى المنيا

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهمين بالاتجار في الأسلح النارية والذخائر غير المرخصة.

وتبين من التحريات أن المتهمين مقيمين في المنيا، وأنهما حاولا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، مثل شراء الأراضي والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ31 مليون جنيه تقريبًا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

مكافحة الأسلحة والذخائر الإتجار بالأسلحة النارية دون ترخيص غسل الأموال

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