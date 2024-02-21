ضبط متهمين بغسيل 31 مليون جنيه من تجارة السلاح فى المنيا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهمين بالاتجار في الأسلح النارية والذخائر غير المرخصة.

وتبين من التحريات أن المتهمين مقيمين في المنيا، وأنهما حاولا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، مثل شراء الأراضي والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ31 مليون جنيه تقريبًا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.