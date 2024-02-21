الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 4 متهمين بسرقة أموال من سيارة مالك شركة مصوغات بالمنيا

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من حقيبة سيارة ملاكى خاصة بمالك شركة مصوغات بالمنيا.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وذلك لسابقة مشاهدتهم المجنى عليه حال تركه مبالغ مالية بحقيبة السيارة خاصته، فاتفقوا على سرقته، حيث قاموا بفتح السيارة باستخدام عتلة حديدية وأرشدوا عن جزء من المسروقات، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

شركة مصوغات سرقة مبلغ مالى ضبط وزارة الداخلية قطاع الأمن العام عتلة حديدية

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