الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على نصاب الوحدات السكنية في الجيزة

القبض على نصاب
القبض على نصاب

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي شراء وحدات سكنية بمحافظة الجيزة وإيهامهم بقدرته على تخصيص تلك الوحدات لهم مُدعيًا علاقته بمسئولي الشركة المالكة للوحدات "على خلاف الحقيقة" وعقب الإيقاع بضحاياه وإجراء معاينة على وحدات سكنية خالية، يطلب منهم مبالغ مالية كمقدمات حجز لتوريدها للشركة ويسلمهم عقود بيع ابتدائية "مزورة" منسوبة للشركة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزته عقود بيع خالية البيانات منسوبة لإحدى شركات الإسكان "مزورة" - هاتف محمول مستخدم في نشاطه الإجرامي" بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وأمكن الاستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامي المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية النصب والاحتيال وحدات سكنية الجيزة

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