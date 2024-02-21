ضربة أمنية.. ضبط مخدرات بـ6 ملايين جنيه فى الإسكندرية وقنا

شنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط مرتكبى جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، حيث ضبطت كميات من المواد والأقراص المخدرة بحوزة عناصر إجرامية، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 6 مليون جنيه.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من التشكيلات العصابية تخصصوا فى الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريتى أمن «الإسكندرية – قنا».

ونجحت الجهود في ضبط عنصرين إجراميين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتهما 650 طربة لمخدر الحشيش وزنت 65 كيلو جرام، وعنصرين إجراميين "لهما معلومات جائية" بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وبحوزتهما 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام.

وتمكنت الجهود من ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة قوص، وبحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، دراجة نارية "بدون لوحات"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6،1 مليون جنيه تقريبًا فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.