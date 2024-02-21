"عايزة تطلق".. عامل يلقي بنفسه من الطابق الرابع بسبب زوجته في المرج

تسببت الخلافات الزوجية في إلقاء عامل نفسه من الطابق الرابع بمنطقة المرج في القاهرة.

وتبين أن العامل أقدم على إنهاء حياته بسبب طلب زوجته الانفصال عنه، فأصيب بارتجاح في المخ وكسر في أنحاء جسده، وتم حجزه في العناية المركزة، ويصعب استجوابه لسوء حالته الصحية.



ورد بلاغا لقسم شرطة المرج بالقاهرة من شرطة النجدة، يفيد بسقوط عامل من أعلى عقار بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.



تبين وجود عامل مصاب باضطراب بدرجة الوعي ويرتدي كامل ملابسه، وتم نقله إلى مستشفى السلام العام لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.