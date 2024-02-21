الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"طلق مراته".. أقوال شهود عيان حول سقوط سائق من الطابق الرابع في المرج

سقوط سائق من الرابع
سقوط سائق من الرابع

استمعت نيابة المرج لشهود عيان حول واقعة سقوط سائق من الطابق الرابع، الذين أكدوا وجود خلافات زوجية انتهت بالطلاق، كما تبين أنه انتابته حالة نفسية سيئة.

وأمرت النيابة باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصاب تمهيدًا لسماع أقواله.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط شاب من أعلى عقار بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وجود مصاب باضطراب بدرجة الوعي ويرتدي كامل ملابسه، وتم نقله إلى مستشفى السلام العام لتلقي العلاج.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نيابة المرج سقوط سائق قسم شرطة المرج

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