ضرب مبرح أدى للموت.. أمن المنوفية يكثف جهوده للقبض على عاطل قتل زوجته

لقيت سيدة أربعينية مصرعها على يد زوجها، بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها ولكن كانت لفظت أنفاسها الأخيرة وتوفيت في الحال.

وتلقى اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات العميد نضال المغربي يفيد بمصرع سيدة على يد زوجها بسبب الخلافات الزوجية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة السادات بقيادة الرائد محمود محروس رئيس المباحث والذي تبين له مصرع سيدة تدعي "س. ذ. ي" تبلغ من العمر 45 عامًا على يد زوجها ويدعي "م. ف. غ" عاطل يبلغ 40 عامًا، مقيم قرية كفر داود التابعة لدائرة المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تعدى زوج على زوجته بالضرب

وبسؤال شهود العيان في الواقعة أكدوا نشوب خلاف زوجي بين الطرفين أدى إلى قيام الزوج بالتعدى على الزوجة بالضرب المبرح أدى إلى وفاة الضحية وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لمعاينة الجثمان من الطب الشرعي.

وتنتظر أسرة المتوفاة على يد زوجها انتهاء تصاريح الدفن ومعاينة الطب الشرعي لدفن الجثمان بمقابر العائلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمة.

فيما تكثف قوة من مركز شرطة السادات جهودها للقبض على الزوج المتهم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وعلى صعيد آخر منفصل، كان أصيب شاب بطلق ناري في مركز الباجور لخلافات على الصيد وتم تحرير محضر بالواقعة وضبط ثلاثة متهمين في الحادث وحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.