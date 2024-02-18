الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سقطت أسطوانة بوتاجاز على رأسه.. مصرع رضيع فى المنوفية

مصرع رضيع
مصرع رضيع

شهدت قرية بنهاي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرع طفل رضيع عمره عام، عقب سقوط أسطوانة بوتاجاز فوق رأسه.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال، بورود إخطار من مستشفى الباجور بمصرع طفل عقب دخوله إلى المستشفى متأثرا بإصابته.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث حيث تبين له مصرع الطفل م، م مقيم قرية بهناى التابعة لمركز الباجور عمره سنة تقريبا، وتوفي بسبب سقوط أنبوبة بوتاجاز أثناء تحميلها على سيارة نصف نقل.

وينتظر أهالي قرية بنهاي انتهاء الإجراءات اللازمة وإنهاء تصاريح الدفن لدفن الجثمان بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية وأسرة الطفل المتوفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

محافظة المنوفية قرية بنهاي مصرع طفل سقوط أنبوبة بوتاجاز مركز الباجور

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