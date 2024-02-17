السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أخطر تجار العملات المقلدة والسلاح.. حبس عصابة المنوفية 4 أيام

حبس عصابة
حبس عصابة

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس 5 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في العملات المقلدة قي المنوفية والسلاح الناري، 4 أيام على ذمة التحقيقات الموجهة إليهم، حيث تبين لجهات التحقيق أيضًا قيام المتهمين بالاتجار في الأسلحة النارية أيضا، عقب العثور بحوزتهم على كمية من الأسلحة المختلفة.

كان قد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط 5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا لقيامهم بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وترويج العملات المقلدة.

وعُثر بحوزتهم على "رشاش- 2 بندقية آلية- 3 بنادق خرطوش- طبنجة- فرد محلى- 7 خزينة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية لمخدر الهيروين-1 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- سيارة ملاكى "بدون تراخيص، ملك أحدهم"- عملات مقلدة".

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق العملات المقلدة الأسلحة النارية الامن العام مديرية أمن المنوفية مركز شرطة قويسنا

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