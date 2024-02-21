الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على جامع خردة تحرش بطفلتين في أوسيم

حبس متهم
حبس متهم

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم القبض على جامع خردة تحرش بطفلتين في منطقة البراجيل.

البداية بتلقي  قسم شرطة أوسيم بلاغ من بائع ملابس، اتهم فيه جامع خردة بالمنطقة بالتحرش بطفلتيه أثناء سيرهما بالطريق العام لشراء بعض الحلوى، وأن المتهم أوهمهما بأنه صديقه واصطحبهما لمدخل عقار بالشارع وحاول نزع ملابسهما وملامسة أجزاء حساسة من جسدهما، إلا أنهما هربا منه.

 

وأكدت التحريات التي أجراها المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث تحت إشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، صحة ماجاء في البلاغ، وتم ضبط المتهم ويدعى «عبدالرحمن. س» 20 سنة، جامع خردة، ومقيم في البراجيل بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعثر معه على سلاح أبيض «سكين»، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مصدر أمني الأجهزة الأمنية التطبيقات الإلكترونية رسالة صوتية البطاقات البنكية قديمة

مواد متعلقة

لا صحة لتثبيت جهاز على ماكينة ATM لكشف بيانات البطاقات

ضبط 14231 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

شرطة المرور تضبط 24736 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط 282 سلاحًا ناريًا

القبض على طالب تعدى على عامل خلال مشاجرة بسوهاج

ضبط بؤرة إجرامية تضم 8 متهمين بالاتجار في المخدرات بأسيوط

القبض على المتهمين بالاستيلاء على ملاكي "تحت تهديد السلاح" بالعبور

القبض على نصاب الوحدات السكنية في الجيزة

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تحرج أمريكا فى العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكى مطلق

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية