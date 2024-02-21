القبض على المتهمين بالاستيلاء على ملاكي "تحت تهديد السلاح" بالعبور

نجحت مباحث القليوبية، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على عاطل وسائقين بتهمة الاستيلاء على سيارة ملاكى من صاحبها (بالاكراه تحت تهديد السلاح)، والتعدى عليه بالضرب في منطقة العبور بمحافظة القليوبية وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وارشدوا عن السيارة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد، مدير المباحث بالقليوبية يفيد بورود بلاغ لمامور قسم ثانى شرطة العبور يفيد بقيام مجهولين بالتعدى على سائق والاستيلاء على سيارته الملاكى وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث اشرف عليه اللواء مدير مباحث المديرية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وسائقين لاثنين منهم معلومات جنائية قاموا باستيقاف المجنى عليه واستولوا على سيارته الملاكى وبداخلها هاتف محمول بالإكراه عقب التعدى عليه بالضرب وإصابته باستخدام أسلحة بيضاء وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة

وأفاد المتهمين بتخلصهم من الأسلحة المستخدمة وأرشدوا عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما ملك المجنى عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.