ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بمنطقة الجمالية فى القاهرة

ضبط رجال الأمن شخصًا بالقاهرة بتهمة الاتجار في الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بائع بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية واتخاذه من مخزن "ملكه" كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، مكانًا لتخزين الألعاب النارية، تم ضبطه حال وجوده بالمخزن المُشار إليه.

عثر بداخل المخزن على 110 كراتين ألعاب نارية بإجمالي مليون و100 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام".

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.