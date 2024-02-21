الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بمنطقة الجمالية فى القاهرة

ضبط ألعاب نارية
ضبط ألعاب نارية

ضبط رجال الأمن شخصًا بالقاهرة بتهمة الاتجار في الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية  بمديرية أمن القاهرة قيام بائع بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية واتخاذه من مخزن "ملكه" كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، مكانًا لتخزين الألعاب النارية، تم ضبطه حال وجوده بالمخزن المُشار إليه.

عثر بداخل المخزن على 110 كراتين ألعاب نارية بإجمالي مليون و100 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام".

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال الامن مليون قطعة ألعارب نارية الإتجار فى الألعاب النارية

مواد متعلقة

مجهولون يسرقون "مكافأة نهاية الخدمة" من موظف في القناطر الخيرية

ضبط متهمين سرقا مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية من منزل "مسن وزوجته" في طوخ

ضبط مطبعة تبيع كتبًا تعليمية غير مصرح بتداولها في عين شمس

القبض على متهم بغسل 10 ملايين جنيه

سقوط عصابة "الخامات" بالقاهرة

بعد النشر على "فيس بوك".. القبض على المتهم بسرقة قرط ذهبى بالجيزة

تحرير 539 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين

الأكثر قراءة

عاجل| ممثل مصر بمحكمة العدل الدولية توضح رؤية القاهرة في الممارسات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية