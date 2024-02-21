مجهولون يسرقون "مكافأة نهاية الخدمة" من موظف في القناطر الخيرية

كثفت مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض سرقة مبلغ مالي على يد مجهولين من سيارة ملاكي، كانت تقف أمام مكتب العمل بالقناطر الخيرية.

البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطار من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بتلقي مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغًا من شخص بعترضه لسرقة مبلغ مالي كبير من داخل سيارته أثناء توقفها بجانب الطريق أمام مكتب العمل بالقناطر الخيرية في القليوبية.

تم تشكيل فريق بحث، وبالمعاينة والفحص تبين أثناء توقف سيارة ملاكي بجانب الطريق أمام مكتب العمل بالقناطر الخيرية، قامت سيارة أخرى يستقلها مجهولون نزل أحدهم من السيارة وكسر الزجاج الجانبي وسرق المبلغ المالي من داخلها وفر هاربًا.

وأفاد المجني عليه في أقواله بأن المبلغ المالي مكافأة نهاية الخدمة.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة وجار سؤال شهود العيان وفحص المسجلين خطر ومسجلي سرقات بالمنطقة للوصول إلى مرتكب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.