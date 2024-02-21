الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مجهولون يسرقون "مكافأة نهاية الخدمة" من موظف في القناطر الخيرية

سرقة مجهول لسيارة
سرقة مجهول لسيارة ملاكي

كثفت  مديرية أمن القليوبية  جهودها لكشف غموض سرقة مبلغ مالي على يد مجهولين من سيارة ملاكي، كانت تقف أمام مكتب العمل بالقناطر الخيرية.

البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطار من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بتلقي مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغًا من شخص بعترضه لسرقة مبلغ مالي كبير من داخل سيارته أثناء توقفها بجانب الطريق أمام مكتب العمل بالقناطر الخيرية في القليوبية.

تم تشكيل فريق بحث، وبالمعاينة والفحص تبين أثناء توقف سيارة ملاكي بجانب الطريق أمام مكتب العمل بالقناطر الخيرية، قامت سيارة أخرى يستقلها مجهولون نزل أحدهم من السيارة وكسر الزجاج الجانبي وسرق المبلغ المالي من داخلها وفر هاربًا.

وأفاد المجني عليه في أقواله بأن المبلغ المالي مكافأة نهاية الخدمة.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة وجار سؤال شهود العيان وفحص المسجلين خطر ومسجلي سرقات بالمنطقة للوصول إلى مرتكب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مديرية أمن القليوبية مجهولين سيارة ملاكي النيابة مبلغ مالي كبير مكتب العمل

مواد متعلقة

سقوط عصابة "الخامات" بالقاهرة

بعد النشر على "فيس بوك".. القبض على المتهم بسرقة قرط ذهبى بالجيزة

تحرير 539 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين

تحرير 1474 مخالفة لقائدي سيارات لعدم الالتزام بـ"الملصق الإلكتروني"

شاهد.. تفاصيل تكريم الداخلية لأسر الشهداء ومصابى الشرطة

"ابنى مات وجوزى ميعرفش".. اعترافات سيدة بخطف رضيع فى أسيوط

بعد مصرع 3 أطفال.. معاناة يومية لأهالى شارع النقطة من سائقى التريلا بالمرج

الأكثر قراءة

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

صياغة صفقة جديدة للهدنة وحماية المدنيين فى رفح.. تفاصيل أجندة ماكجورك فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية

يائير لابيد: سموتريش والمتطرفين أضعفوا إسرائيل أمام حركة حماس

الهلال الأحمر: أجلينا 21 جريحًا من مجمع ناصر بخان يونس