الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 14231 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تضبط 1431 قضية

 نفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1431 قضية متنوعة.

 فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 14231 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

 مباحث الضرائب تضبط 591 قضية

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 591 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

 

أجهزة الوزارة الحملات الأمنية النتائج الإيجابية المخالفات الظواهر السلبية مرفق مترو الأنفاق سرقة تيار كهربائي

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