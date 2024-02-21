ضبط بؤرة إجرامية تضم 8 متهمين بالاتجار في المخدرات بأسيوط

نجحت أجهزة الأمن بالداخلية في ضبط القائمين على بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بأسيوط بحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها المالية بـ3.5 مليون جنيه تقريبًا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن أسيوط، قيام عناصر بؤرة إجرامية تضم 8 أشخاص من بينهم سيدة، بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تم ضبط المتهمين واتخاذ كافة الإجراءت القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.