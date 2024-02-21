"بحوث الصحراء" يقدم 6 تنموية حلول خلال ملتقى التدريب والتوظيف بجامعة سالمان

أعلن مركز بحوث الصحراء مشاركتة في فعاليات الملتقى الأول للتدريب والتوظيف الذي انعقد في مقر جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، بحضور اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والذي يهدف المركز من خلال مشاركته إلى تأكيد التزامه بدوره التنموي ومساهمته في تأهيل الشباب لسوق العمل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي في المحافظات الجديدة والمناطق الصحراوية، في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الاهتمام بالدعم المجتمعي.

وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز، أهمية تأهيل الشباب للعمل في المشروعات الزراعية في المناطق الصحراوية، مشددا على ضرورة تواصل الجهود بين جميع الجهات المعنية لخلق المزيد من فرص العمل في هذا المجال.

وعلي هامش الاجتماع، التقى الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الزراعة، وتم تبادل الخبرات مع الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.

فرص التدريب المتاحة بمحطة بحوث جنوب سيناء

وفي سياقه، عرض فرص التدريب المتاحة بمحطة بحوث جنوب سيناء في مختلف مجالات الزراعة والبيئة، كما تم عرض ورش عمل حول احتياجات سوق العمل في هذه المجالات.

يذكر أن من أهم المجالات التي ركز عليها المركز خلال مشاركته، إنتاج بدائل الأعلاف من المخلفات الزراعية، وإنتاج الأسمدة العضوية، ومشروعات الدواجن الملائمة لظروف البيئة الصحراوية، وزراعة النباتات الطبية والعطرية، وإنتاج الشتلات طبقا للتراكيب المحصولية لكل منطقة بناء على دراسات المياه والتربة، وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه.

وفي نهايه الملتقى، أكد شوقي أن المركز حقق خلال مشاركته في الملتقى نتائج إيجابية، حيث تم التعرف على احتياجات سوق العمل في مجال الزراعة والبيئة، والحاجة إلى تأهيل عدد من الشباب للعمل في المشروعات الزراعية في المناطق الصحراوية، وتم تبادل الخبرات وفتح قنوات التواصل مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الزراعة.

وأكد مركز بحوث الصحراء التزامه بدوره التنموي ومساهمته في تأهيل الشباب لسوق العمل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي بالمناطق الصحراوية.