الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"بحوث الصحراء" يقدم 6 تنموية حلول خلال ملتقى التدريب والتوظيف بجامعة سالمان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن مركز بحوث الصحراء مشاركتة في فعاليات الملتقى الأول للتدريب والتوظيف الذي انعقد في مقر جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، بحضور اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والذي يهدف المركز من خلال مشاركته إلى تأكيد التزامه بدوره التنموي ومساهمته في تأهيل الشباب لسوق العمل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي في المحافظات الجديدة والمناطق الصحراوية، في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الاهتمام بالدعم المجتمعي.

وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز، أهمية تأهيل الشباب للعمل في المشروعات الزراعية في المناطق الصحراوية، مشددا على ضرورة تواصل الجهود بين جميع الجهات المعنية لخلق المزيد من فرص العمل في هذا المجال.

وعلي هامش الاجتماع، التقى الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الزراعة، وتم تبادل الخبرات مع الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.

 فرص التدريب المتاحة بمحطة بحوث جنوب سيناء

وفي سياقه، عرض فرص التدريب المتاحة بمحطة بحوث جنوب سيناء في مختلف مجالات الزراعة والبيئة، كما تم عرض ورش عمل حول احتياجات سوق العمل في هذه المجالات.

يذكر أن من أهم المجالات التي ركز عليها المركز خلال مشاركته، إنتاج بدائل الأعلاف من المخلفات الزراعية، وإنتاج الأسمدة العضوية، ومشروعات الدواجن الملائمة لظروف البيئة الصحراوية، وزراعة النباتات الطبية والعطرية، وإنتاج الشتلات طبقا للتراكيب المحصولية لكل منطقة بناء على دراسات المياه والتربة، وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه.

وفي نهايه الملتقى، أكد شوقي أن المركز حقق خلال مشاركته في الملتقى نتائج إيجابية، حيث تم التعرف على احتياجات سوق العمل في مجال الزراعة والبيئة، والحاجة إلى تأهيل عدد من الشباب للعمل في المشروعات الزراعية في المناطق الصحراوية، وتم تبادل الخبرات وفتح قنوات التواصل مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الزراعة.

وأكد مركز بحوث الصحراء التزامه بدوره التنموي ومساهمته في تأهيل الشباب لسوق العمل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي بالمناطق الصحراوية.

مركز بحوث الصحراء جامعة الملك سلمان شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء الإستثمار الزراعي المحافظات وزير الزراعة رئيس المركز

مواد متعلقة

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

كيف قامت الهجرة بدعم وتمكين شباب المصريين بالخارج والتواصل معهم خلال عام 2023؟

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة العمل خلال إسبوع.." انفوجراف"

الأكثر قراءة

عاجل| ممثل مصر بمحكمة العدل الدولية توضح رؤية القاهرة فى الممارسات الإسرائيلية بالأراضى المحتلة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية