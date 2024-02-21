شرطة المرور تضبط 24736 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط‏‏‏‏ ‏‏‏‏24736 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت الداخلية، إنه تنفيذًا لإستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 24736 مخالفة مرورية متنوعة: 17287 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، 480 مخالفة سير دون تراخيص.

كما تم ضبط 50 مخالفة دراجة نارية، 466 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 3 مخالفات موقف عشوائي، 5 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.